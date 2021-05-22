В Украину в течение января-марта 2021 года было импортировано 136,8 тыс. автотранспортных средств на 1,17 млрд долларов.

Это почти на 176 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает Укравтопром.

Отмечается, что за первый квартал 2021 года в Украину было ввезено 125,8 тыс. легковых авто (на 9% больше, чем за аналогичный период 2020 года) на 930,6 млн долларов.

Также было приобретено 297 автобусов (на 40% меньше) на 9,1 млн долларов; 1077 грузовых и специальных автомобилей (на 1% меньше) на 230,2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в апреле в Украине зарегистрировали 38 800 подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы — таким образом с начала года цифра достигла 126,5 тысяч единиц, что в четыре раза выше прошлогодних показателей.