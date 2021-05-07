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В апреле в Украине зарегистрировали 38 800 подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы — таким образом с начала года цифра достигла 126,5 тысяч единиц, что в четыре раза выше прошлогодних показателей.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».
Такое количество регистраций на 11% превысило показатель предыдущего месяца, добавляют в ассоциации. В то же время, в прошлом году сервисные центры МВД в условиях карантина не регистрировали применяемые авто.
Так, доля бывших в употреблении иномарок составила 79,5% от всех легковых автомобилей, за месяц впервые зарегистрировались в Украине.
Самым популярным подержанным автомобилем в апреле стал Renault Megane, которых зарегистрировали 2370 единиц. Следующим по регистрациями стал Volkswagen Golf, в апреле на украинские номера этих автомобилей перешло 2015 единиц.
На третьем месте расположился Volkswagen Passat с 1986 растаможенных и зарегистрированных авто. Дальше — Skoda Octavia, владельцами которой стали 1845 украинцев.
Закрывает пятерку Ford Focus с результатом 1508 авто.
Всего с начала 2021 года украинские номера получили почти 126,5 тысяч подержанных машин, завезенных из других стран — это вчетверо превышает регистрации новых легковых авто за соответствующий период.
В ноябре 2020 года сообщалось, что владельцев «евроблях» и автомобилей с иностранной регистрацией начали штрафовать за нарушение скоростного режима в Украине. Отныне все нарушения ПДД, которые осуществили машины с иностранной регистрацией будут фиксировать камеры видеофиксации.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
В апреле в Украине зарегистрировали 38 800 подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы — таким образом с начала года цифра достигла 126,5 тысяч единиц, что в четыре раза выше прошлогодних показателей.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».
Такое количество регистраций на 11% превысило показатель предыдущего месяца, добавляют в ассоциации. В то же время, в прошлом году сервисные центры МВД в условиях карантина не регистрировали применяемые авто.
Так, доля бывших в употреблении иномарок составила 79,5% от всех легковых автомобилей, за месяц впервые зарегистрировались в Украине.
Самым популярным подержанным автомобилем в апреле стал Renault Megane, которых зарегистрировали 2370 единиц. Следующим по регистрациями стал Volkswagen Golf, в апреле на украинские номера этих автомобилей перешло 2015 единиц.
На третьем месте расположился Volkswagen Passat с 1986 растаможенных и зарегистрированных авто. Дальше — Skoda Octavia, владельцами которой стали 1845 украинцев.
Закрывает пятерку Ford Focus с результатом 1508 авто.
Всего с начала 2021 года украинские номера получили почти 126,5 тысяч подержанных машин, завезенных из других стран — это вчетверо превышает регистрации новых легковых авто за соответствующий период.
В ноябре 2020 года сообщалось, что владельцев «евроблях» и автомобилей с иностранной регистрацией начали штрафовать за нарушение скоростного режима в Украине. Отныне все нарушения ПДД, которые осуществили машины с иностранной регистрацией будут фиксировать камеры видеофиксации.