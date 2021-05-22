Дирекция YouTube объявила, что с 1 июня реклама появится во всех роликах, опубликованных на платформе.

Об этом сообщается в блоге компании.

— Вы предоставляете YouTube право монетизировать свой контент в сервисе. Настоящее соглашение не дает вам права на какие-либо выплаты. Начиная с 1 июня 2021 г. любые платежи, которые вы можете получить от YouTube в соответствии с любым другим соглашением между вами и YouTube будут рассматриваться как роялти, — сообщается в блоге.

Объявление касается и тех, чьи видео не входят в партнерскую программу YouTube.

Для взимания налогов необходимо будет предоставить данные об ИНН, наименовании юрлица и названии канала. При отсутствии таких сведений хостинг может удерживать до 24% доходов.

Напомним, во вторник днем, 18 мая, в работе платформы YouTube произошел глобальный сбой.