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Во вторник днем, 18 мая, в работе платформы YouTube произошел глобальный сбой. Проблемы в работе сервиса фиксируются и в Украине.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
На проблемы в работе YouTube жалуются пользователи Германии, Британии, России и других стран.
Так, зачастую у пользователей возникают сложности при просмотре видео, на эту проблему жалуются 63% людей. Также есть проблемы с работой сайта, на которые жалуются 34% пользователей, а у 1% пользователей возникают сложности со входом на сервис.
Напомним, 9 марта глобальный сбой произошел в работе социальных сетей Instagram, Whatsapp и Facebook.
До этого сбой произошел в работе Telegram и сайта Wikipedia. Мессенджер и сайт работали с перебоями на протяжении получаса.
А днем ранее масштабный сбой произошел в работе Google. По всему миру перестал работать поиск, а также возникали проблемы с работой сервисов.
Во вторник днем, 18 мая, в работе платформы YouTube произошел глобальный сбой. Проблемы в работе сервиса фиксируются и в Украине.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
На проблемы в работе YouTube жалуются пользователи Германии, Британии, России и других стран.
Так, зачастую у пользователей возникают сложности при просмотре видео, на эту проблему жалуются 63% людей. Также есть проблемы с работой сайта, на которые жалуются 34% пользователей, а у 1% пользователей возникают сложности со входом на сервис.
Напомним, 9 марта глобальный сбой произошел в работе социальных сетей Instagram, Whatsapp и Facebook.
До этого сбой произошел в работе Telegram и сайта Wikipedia. Мессенджер и сайт работали с перебоями на протяжении получаса.
А днем ранее масштабный сбой произошел в работе Google. По всему миру перестал работать поиск, а также возникали проблемы с работой сервисов.