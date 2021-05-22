Шведский ритейлер H&M намерен открыть первый магазин в Одессе в торгово-развлекательном центре «Ривьера» в конце лета.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил директор по PR и маркетингу H&M в Украине Ольга Олейник.

— Следующим регионом, где будет открыт магазин сети, станет Одесса. Это будет ТРЦ «Ривьера», надеемся открыть в конце лета, – рассказала Ольга Олейник.

Она дала агентству комментарий на открытии ТРЦ Nikolsky в Харькове в пятницу.

В новом ТРЦ Nikolsky также разместился магазин H&M, который стал шестым в Украине и первым за пределами столицы. Его площадь составляет 2,1 тысяч квадратных метров.

Напомним, об открытии магазина сети в Харькове стало известно в марте 2021-го.