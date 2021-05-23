Капитальный ремонт Приморского бульвара развернули в Одессе, уже активно чинят пешеходную зону, в частности, в районе Воронцовской колоннады.

Об этом пишет Думская.

Ремонтом занимается строительно-производственная компания «Пик-строй», совладелицей и директором которой является соратница мэра Одессы Геннадия Труханова — депутат от партии «Доверяй делам» Марина Лозовенко. По информации издания, реконструкция выйдет городскому бюджету 10,5 миллионов гривен.

На место пригнали технику, а рабочие уже сняли гранитную плитку в местах, где просел тротуар. Ее аккуратно сложили стопками, а ремонтные локации оградили. Рядом коммунальщики облагораживают бульвар, высаживая новые кусты.

Известно, что в планах — поднять основание, затем оставшуюся целой плитку вернут на место, а вместо побитой положат новую.

Как уточнили в мэрии, на замену будет использована плитка трех цветов — красного, серого и темно-серого.

В последний раз Приморский бульвар капитально ремонтировали еще при экс-мэре Эдуарде Гурвице в 2008 году. Тогда покрытие в пешеходной зоне было полностью заменено, но не прошло и десяти лет, как оно снова пришло в негодность.

В этот раз работы будут проводить в несколько этапов. Первым делом отремонтируют отрезок от памятника Дюку до Воронцовского дворца и колоннады, потом участок от Дюка в сторону памятника Пушкину.

Последним этапом станет реконструкция площади у Дюка. Согласно проекту, там укрепят основание и заново вымостят его гранитной плиткой. Горловины колодцев инженерных сетей хотят поднять на уровень новой плитки.

По задумке, ремонтировать Приморский бульвар должны закончить до 31 декабря 2022 года. Но если позволит погода, могут и раньше – уже в августе.

Напомним, в ноябре прошлого года, Высший антикоррупционный суд закрыл дело о недостоверном декларировании Одесского городского головы Геннадия Труханова из-за скандального решения Конституционного суда Украины.





