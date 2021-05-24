Египетский суд отклонил в воскресенье, 23 мая, апелляцию владельца контейнеровоза Ever Given. Сторона защиты пыталась опротестовать задержание судна, в марте село на мель в Суэцком канале, заблокировав движение по одной из важнейших мировых судоходных артерий.

Об этом сообщает межарабский телеканал Al Arabiya, пишет Интерфакс-Украина.

Управление Суэцкого канала задержало контейнеровоз, требуя компенсации в размере 916,5 миллиардов долларов США за срыв судоходства каналом. Владелец Ever Given в ответ обвиняет Управление Суэцкого канала и требует выплаты 100 миллионов долларов США.

Египет ожидает выплаты компенсации за почти недельное блокирование Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given, что сел на мель. Компенсация охватывает стоимость спасательной операции, убытки из-за приостановки движения и потерянные транзитные сборы.

При этом он не уточнил, кто именно будет выплачивать компенсацию, но предупредил, что контейнеровоза и грузам с него не позволят покинуть Египет, если вопрос об ущербе будет передано в суд. СМИ отмечали, что процесс может быть сложным, так как Ever Given принадлежит японской компании, обслуживает тайваньского грузоотправителя и ходит под флагом Панамы.

Судоходство по Суэцкому каналу было блокировано в конце марта почти неделю.

Напомним, судно Even Given, перегородившее движение в Суэцком канале, обходится мировой торговле в 400 миллионов долларов ежечасно.