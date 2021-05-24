Служба автомобильных дорог в Николаевской области 21 мая объявила тендер на ремонт 32-километров трассы Н-24 Благовещенское-Николаев (через город Вознесенск).

Предполагаемая стоимость работ — 766 миллионов 139 тысяч 593 гривны, говорится на сайте Госзакупок.

Служба собирается провести текущий средний ремонт на участке км 42+476 - км 74+420 трассы.

— Участок ремонта имеет протяженность 32 километра, начинается от границы с Кировоградской областью и заканчивается в селе Мигия, недалеко от города Первомайск.Таким образом, в настоящее время имеем почти 90 километров автодороги Н-24, которые вот-вот начнут перевоплощаться. Другая часть маршрута на финальной стадии проектирования и вскоре также будут объявлены торги! — прокомментировали в Службе автодорог Николаевщины.

Ранее сообщалось, что на трассе Н-24 установили 3 комплекса автоматической фото- и видеофиксации правонарушений — в городах Южноукраинск, Вознесенск, а также в селе Себино.