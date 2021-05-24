Венгерская авиакомпания Wizz Air перенаправила рейс Киев-Таллин с вылетом из аэропорта Киев имени Сикорского через Польшу в обход воздушного пространства Беларуси.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Как свидетельствуют данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar, самолет, выполняющий рейс, изменил стандартный маршрут, пролегавший через воздушное пространство Беларуси, и выполняет перелет через авиапространство Польши.

По оценочным данным, итоговый километраж полета увеличился в среднем на 30%.

Кроме того, рейс OS601 авиакомпании Austrian Airlines по маршруту Вена-Москва также перенаправлен в обход воздушного пространства Беларуси.

В то же время рейс Turkish Airlines Вилньюс-Стамбул осуществляется с использованием белорусского авиапространства. Указанным авиапространством также продолжают пользоваться российские и китайские авиакомпании.