Управление Суэцкого канала (SCA) уменьшило сумму компенсации, которую оно требует за блокировку морского пути в конце марта гигантским контейнеровозом Ever Given до 550 миллионов долларов.

Об этом пишет Le Figaro.

Управления Суєцкого канала смогло договориться с владельцем судна на сумме, которая устаривает обе стороны.

— После того, как компания, которой принадлежало судно, сообщила нам, что стоимость перевезенных товаров составила 750 миллионов долларов, мы снизили сумму ущерба до 550 миллионов из уважения, — заявил глава Управления Суэцкого канала Оссама Раби.

Первоначально Каир потребовал 916 миллионов долларов, цифра была установлена после оценки стоимости товаров на контейнеровозе в «три миллиарда долларов».

Блокировка длилась почти неделю, и каждый день иммобилизации приводил, по данным страховщика Allianz, к убыткам от шести до десяти миллиардов долларов. По данным SCA, Египет терял от 12 до 15 миллионов долларов в день, когда канал был перекрыт.

Ранее НикВести сообщали, что египетский суд отклонил в воскресенье, 23 мая, апелляцию владельца контейнеровоза Ever Given. Сторона защиты пыталась опротестовать задержание судна, в марте село на мель в Суэцком канале, заблокировав движение по одной из важнейших мировых судоходных артерий.