Набсовет «ПриватБанка» выбрал Герхарда Бьоша новым председателем правления. Такое решение принято сразу же после того как госбанк выиграл апелляцию против «профсоюза ПриватБанка».

Об это пишет НВ Бизнес.

— Господин Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и обладает основательным пониманием украинской и европейской банковских систем… Герхард Бьош вступит в должность после его согласования Национальным банком Украины, — сообщили в наблюдательном совете «ПриватБанка».

Герхард Бьош ранее занимал должность первого зампредседателя правления Райффайзен Банк Аваль.

Ранее сообщалось, что количество активных клиентов «ПриватБанка» в первом квартале 2021 года выросло по сравнению с первым кварталом 2020 года на 6% до 18,64 миллионов, а число активных пользователей цифрового банка Приват24 — на 30% до 13 миллионов.