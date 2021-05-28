Государственный департамент Соединенных Штатов запросил у Конгресса 255 млн долларов на 2022 финансовый год для помощи Украине. В частности, помощь могут предоставить для противодействия российской агрессии.

Об этом говорится в бюджетном запросе американского ведомства, пишет РБК-Украина.

— Помощь со стороны США усилит возможности Украины в части противодействия агрессии со стороны России. Данное финансирование ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения круга инициатив в области электронного управления, а также будет способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны, — говорится в сообщении.

При этом часть американской помощи должна способствовать «улучшению делового климата и торгового потенциала Украины, укреплению ее аграрного сектора, поддержке энергетической безопасности посредством реформирования компании «Нафтогаз» и повышению ее энергоэффективности».

Также часть средств должна способствовать улучшению системы здравоохранения Украины.

— Программы также будут поддерживать усилия по достижению мира и примирения, включая работу с оккупированными территориями, в том числе через водоснабжения и инфраструктуры, укрепление участия общин, управления и экономической устойчивости, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что помощь США рассматривает поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения безопасности границы Украины с помощью международных наблюдателей и оборудования для наблюдения.

Ранее сообщалось, что комитет Сената США поддержал законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности». Документ предусматривает, в частности, увеличение ежегодной военной помощи США Украине.