Комитет Сената США поддержал законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности». Документ предусматривает, в частности, увеличение ежегодной военной помощи США Украине.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Председатель Комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес подчеркнул, что законопроект является пакетом долгосрочной помощи, который демонстрирует «двухпартийную преданность США безопасной Украине».

— Как мы все знаем, ситуация в сфере безопасности ухудшается, ведь тысячи российских войск накапливаются на границе Украины. Этот законопроект не мог быть более своевременным, чтобы послать миру месседж, что мы поддерживаем Украину, — заявил Роберт Менендес.

Для того, чтобы обрести силу закона, законопроект должен быть проголосован в Сенате и в Палате представителей и подписан президентом.

Ранее сообщалось, что чиновники США разрабатывают план передачи Украине оружия в случае нападения России, но эти меры пока не утверждены президентом Джо Байденом.