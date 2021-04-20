Чиновники США разрабатывают план передачи Украине оружия в случае нападения России, но эти меры пока не утверждены президентом Джо Байденом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Корреспондент.

Как заявил источник издания, «сотрудники администрации Байдена готовят возможность предоставить летальную и нелетальную военную помощь Украине в случае российской атаки». По сведениям издания, такие поставки могут включать «противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы».

В свою очередь Байдену план пока не представили на утверждение. При этом администрация также рассматривает возможность введения дополнительных экономических санкций против России.

Власти США предполагают, что возле украинской границы сейчас находятся около 80 тысяч российских военных — в материале цитируют главу МИД Украины Дмитрия Кулебу о том, что через несколько недель суммарная численность военных РФ у границы превысит 120 тысяч.

Ранее Соединенные Штаты предупреждали, что возможная смерть в заключении критика Кремля Алексея Навального не останется для России без последствий.