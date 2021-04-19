Соединенные Штаты предупреждают, что возможная смерть в заключении критика Кремля Алексея Навального не останется для России без последствий.

Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Deutsche Welle.

— Мы сообщили правительству России, что оно несет ответственность за то, что происходит с господином Навальным в заключении, и что ему придется дать ответ за это перед лицом международного сообщества, — подчеркнул Джейк Салливан в эфире американского телеканала CNN.

Он добавил, что в настоящий момент администрация президента США Джо Байдена взвешивает различные возможности в этой связи, однако отказался на данном этапе сообщать какие-либо подробности касательно потенциальных санкций.

Днем ранее, 17 апреля, Джо Байден заявил, что считает ситуацию с Алексеем Навальным «абсолютно несправедливой и абсолютно неподобающей», однако не стал давать ей более подробную оценку.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз «обеспокоен» состоянием здоровья находящегося в заключении Алексея Навального.

Между тем министр иностранных дел Германии Хайко Мас призвал допустить к российскому политику его лечащих врачей и сообщил о том, что ситуация с Алексеем Навальным станет предметом обсуждения на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС 19 апреля.

Напомним, о критическом состоянии оппозиционера также заявили 16 апреля в открытом письме врачи в Москве.