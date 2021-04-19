Политики и общественность всего мира призывают Владимира Путина допустить к Навальному врачей, соратники оппозиционера анонсировали митинги в России.

Об этом пишет российская служба BBC.

О критическом состоянии Алексея Навального, объявившего голодовку 31 марта из-за отказа допустить к нему в колонию независимого врача, заявили 16 апреля в открытом письме врачи в Москве.

Среди них - доктор медицинских наук, анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих и три кандидата медицинских наук - кардиолог Ярослав Ашихмин, нейрохирург Алексей Кащеев и врач общей практики Анастасия Васильева.

Врачи обратились с просьбой о проведении переговоров и срочного медицинского консилиума с медицинскими работниками Медсанчасти № 33 (УФСИН по Владимирской области, - прим.) для обсуждения проведенных диагностических исследований и назначенного лечения, а также для выведения пациента из критического состояния, угрожающего летальным исходом.

Врачи обратили внимание руководителя ФСИН Александра Калашникова на «резкую отрицательную динамику» данных анализов заключенного. У пациента «развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям» и «может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца».

Ярослав Ашихмин и Анастасия Васильева также опубликовали в соцсетях копии документа с результатами анализа крови Навального от 15 апреля - показатель калия на тот момент у него был 7,01.

— Наш пациент может умереть в любой момент. Калий 7,1 ммоль/л, рост креатинина более чем на 50%, мочевая кислота > 800 ммоль/л. Это может быть связано с прогрессирующей почечной недостаточностью, - написал Ярослав Ашихмин.

Пациент с таким уровнем калия, по его словам, должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия и смерть от остановки сердца.

Такие анализы — «абсолютное показание к госпитализации», написала на своей странице в Facebook реаниматолог Александр Полупан. Он входил в состав консилиума медиков, прилетавших прошлым летом из Москвы в Омск, когда Навальный находился в коме после предполагаемого отравления «Новичком».

— Если не начать лечить, то он умрет в течение ближайших дней, — отмечает Александр Полупан.

Но в колонии ИК-2 Владимирской области, где находится Навальный, по словам его адвокатов, вообще нет врачей, а есть только два фельдшера. Лечащие врачи политика приехали сегодня к колонии в надежде осмотреть Алексея Навального, однако внутрь их так и не пустили.

Ранее команда российского оппозиционера объявила о проведении национального митинга на площадях крупных городов РФ 21 апреля в 19:00, не дожидаясь собрания 500 тысяч подписей.