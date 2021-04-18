Команда российского оппозиционера Алексея Навального, к которому не допускают врача в колонию, объявила о проведении национального митинга на площадях крупных городов РФ 21 апреля в 19:00, не дожидаясь собрания 500 тысяч подписей.
Заявление разместили на канале политика в Telegram.
— Жизнь Алексея Навального и судьба России зависят от того, сколько граждан выйдет на улицы в этот день. Три дня до митинга нужны для того, чтобы о нем узнали абсолютно все. Говорите о нем везде, где только можете. Разговаривайте со всеми, до кого сможете дотянуться. Каждый сейчас может сделать что-то, — говорится в сообщении.
Штаб Навального закончил обращение фразой : «Выходите!».
Напомним, врачи Алексея Навального просят немедленно допустить их к политику, который сейчас находится в тюрьме. Они заявляют, что состояние здоровья оппозиционера существенно ухудшилось — возможна остановка сердца.
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
Команда российского оппозиционера Алексея Навального, к которому не допускают врача в колонию, объявила о проведении национального митинга на площадях крупных городов РФ 21 апреля в 19:00, не дожидаясь собрания 500 тысяч подписей.
Заявление разместили на канале политика в Telegram.
— Жизнь Алексея Навального и судьба России зависят от того, сколько граждан выйдет на улицы в этот день. Три дня до митинга нужны для того, чтобы о нем узнали абсолютно все. Говорите о нем везде, где только можете. Разговаривайте со всеми, до кого сможете дотянуться. Каждый сейчас может сделать что-то, — говорится в сообщении.
Штаб Навального закончил обращение фразой : «Выходите!».
Напомним, врачи Алексея Навального просят немедленно допустить их к политику, который сейчас находится в тюрьме. Они заявляют, что состояние здоровья оппозиционера существенно ухудшилось — возможна остановка сердца.