Команда российского оппозиционера Алексея Навального, к которому не допускают врача в колонию, объявила о проведении национального митинга на площадях крупных городов РФ 21 апреля в 19:00, не дожидаясь собрания 500 тысяч подписей.

Заявление разместили на канале политика в Telegram.

— Жизнь Алексея Навального и судьба России зависят от того, сколько граждан выйдет на улицы в этот день. Три дня до митинга нужны для того, чтобы о нем узнали абсолютно все. Говорите о нем везде, где только можете. Разговаривайте со всеми, до кого сможете дотянуться. Каждый сейчас может сделать что-то, — говорится в сообщении.

Штаб Навального закончил обращение фразой : «Выходите!».

Напомним, врачи Алексея Навального просят немедленно допустить их к политику, который сейчас находится в тюрьме. Они заявляют, что состояние здоровья оппозиционера существенно ухудшилось — возможна остановка сердца.