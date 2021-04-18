Врачи Алексея Навального просят немедленно допустить их к политику, который сейчас находится в тюрьме. Они заявляют, что состояние здоровья оппозиционера существенно ухудшилось — возможна остановка сердца.

Об этом сообщили врачи Навального Анастасия Васильева и Ярослав Ашихмин, передает «Медуза».

Так, Анастасия Васильева обнародовала результаты анализов Алексея Навального. Они свидетельствуют, что уровень калия в его крови находится на критически высоком уровне, пишет hromadske.

«Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца», — отметила врач.

Она сообщила, что еще 16 апреля врачи Навального обратились к директору Федеральной службы исполнения наказаний с просьбой допустить их к политику. Однако ответа до сих пор не получили.

В то же время Ярослав Ашихмин рассказал, что критически высокий уровень калия в крови Навального может привести к тому, что либо произойдет сильная аритмия, либо сердце остановится вообще: «Пациент с таким уровнем калия должен находиться в реанимации. Он должен иметь совершенно особый контроль».

Ярослав Ашихмин объяснил, что о почечной недостаточности Навального свидетельствует значительный рост уровня креатинина.

«Креатинин — это показатель, который характеризует функцию почек: насколько хорошо они работают, как фильтруют кровь. Креатинин у него буквально за короткий промежуток времени вырос более чем на 50% (есть предыдущий результат, там креатинин был ниже)», — отметил врач.

Ранее Юлия Навальная сообщила, что ее мужу, российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает наказание, трудно говорить, и он очень похудел.