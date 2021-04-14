Юлия Навальная сообщила, что ее мужу, российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает наказание, трудно говорить, и он очень похудел.
Об этом она написала в своем Instagram.
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Юлия Навальная посетила мужа в колонии и описала его состояние, поговорив с ним по телефону через стеклянное окно.
— … говорит с трудом и время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190.
Врача к нему так и не пускают. А это ведь совершенно законное требование любого человека — получить право на посещение врача. Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается, — написала Юлия Навальная.
Напомним, осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.
Алексей Навальный ранее попал в медчасть колонии из-за вспышки туберкулеза.
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Юлия Навальная сообщила, что ее мужу, российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает наказание, трудно говорить, и он очень похудел.
Об этом она написала в своем Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Юлия Навальная посетила мужа в колонии и описала его состояние, поговорив с ним по телефону через стеклянное окно.
— … говорит с трудом и время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190.
Врача к нему так и не пускают. А это ведь совершенно законное требование любого человека — получить право на посещение врача. Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается, — написала Юлия Навальная.
Напомним, осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.
Алексей Навальный ранее попал в медчасть колонии из-за вспышки туберкулеза.