Российский оппозиционер Алексей Навальный попал в медчасть колонии, где отбывает наказание по делу «Ив-Роше». В колонии, где его держат, вспышка туберкулеза.

Об этом сообщило российское агентство «РБК».

— У осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе - высокая температура, — заявили в Федеральной службе исполнения наказаний.

В российской ФСИН утверждают, что взяли у Навального все необходимые анализы, в частности, на коронавирус.

Перед этим Алексей Навальный пожаловался в своем Instagram на то, что у него поднялась температура до 38,1 градуса, а также появился сильный кашель. Оппозиционер рассказал, что у трех из 15 человек в его отряде недавно обнаружили туберкулез.

Алексей Навальный также пожаловался на антисанитарию в колонии и плохое питание.

Напомним, ранее адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального сообщили, что его обследовали, но о диагнозе и необходимом лечении информации нет, а состояние называют «крайне неблагополучным».