Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.

Об этом сообщается в Twitter Алексея Навального

— Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают, — говорится в сообщении.

В твиттере политика указывается, что с момента объявления голодовки Алексей Навальный потерял 8 килограмм, а с момента приезда в колонию — 15 кг. Его вес составляет 77 кг, давление 94/76, средний пульс 106.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный ранее попал в медчасть колонии, где отбывает наказание по делу «Ив-Роше». В колонии, где его держат, вспышка туберкулеза.