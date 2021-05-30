Поисково-спасательное судно «Александр Охрименко» зашло в Николаев на судостроительную верфь компании «Нибулон» для проведения ремонта главной энергетической установки (ГЭУ).

Об этом сообщает Милитарный.

Аварийно-спасательное судно «Александр Охрименко» предназначено для обеспечения всего спектра водолазных, судоподъемных, подводно-технических, гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ, оно может обеспечивать тушение объектов как в порту, так и в море.

Также к уже имеющемуся на борту оборудованию в виде: водолазной станции, барокамеры и другому необходимому водолазному имуществу будет дополнительно приобретено водолазное снаряжение и оборудование для проведения водолазных, подводно-технических и судоподъемных работ в море, а также современное аварийно-спасательное имущество.

Кроме этого, в рамках международной военной помощи партнеры из США передадут ВМС ВС Украины современные автоматизированные средства противоминной безопасности, в частности локаторы бокового обзора, а также другое современное водолазное снаряжение.

Ранее Николаевский судостроительный завод победил в переговорной процедуре на ремонт патрульного катера «Скадовск».