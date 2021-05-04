Николаевский судостроительный завод победил в переговорной процедуре на ремонт патрульного катера «Скадовск».

Об этом пишут в группе «Николаев — город корабелов» в Facebook.

Переговорная процедура — практика, которую внедряют с прошлого года с судостроительными и судоремонтными предприятиями. В отличие от открытых тендеров, переговорная процедура закрыта и не предусматривает обнародование предложений участников.

— Это определенный шаг к конкурентной борьбе за этот рынок и мы надеемся, что эта практика будет совершенствоваться, а командование ВМСУ обеспечит непредвзятый выбор и соблюдение договоренностей, — сказано в публикации.

В конце апреля сообщалось, что Судостроительный завод «Океан» в Николаеве готовит к спуску судно «SOLKA 2», которое 8 апреля зашло на ремонт.