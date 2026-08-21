 На трассе Одесса — Николаев грузовик с пивом врезался в пожарную машину: движение затруднено

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Главная Новости Инциденты 14:51, 21 августа, 2026

На трассе Одесса — Николаев грузовик с пивом врезался в пожарную машину: движение затруднено

Вантажівка не помітила пожежну машину та врізалася в неї під Нечаяним. Скриншот з відеоГрузовик не заметил пожарную машину и врезался в нее под Нечаянным. Скриншот из видео

На трассе Одесса — Николаев недалеко от Нечаяного грузовик врезался в пожарную машину, которая тушила траву. В результате ДТП есть пострадавшие, а на дорогу вылились напитки.

Об этом «НикВести» сообщил пресс-секретарь Патрульной полиции Николаевской области Виталий Душко.

По его словам, пожарная машина работала на месте возгорания, когда в неё врезался грузовик весом около восьми тонн.

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— Пожарная машина тушила пожар травы возле Нечаяного, и в нее врезался грузовик. Это не фура, а грузовик весом примерно восемь тонн. ДТП — с пострадавшими, — рассказали в полиции.

В настоящее время патрульные работают на месте аварии и регулируют дорожное движение.

В Патрульной полиции Николаевской области призвали водителей учитывать ситуацию при планировании поездки, быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Вантажівка не помітила пожежну машину та врізалася в неї під Нечаяним. Скриншот з відеоГрузовик не заметил пожарную машину и врезался в неё под Нечаяным. Скриншот из видео
Вантажівка не помітила пожежну машину та врізалася в неї під Нечаяним. Скриншот з відеоГрузовик не заметил пожарную машину и врезался в нее под Нечаянным. Скриншот из видео

Напомним, что 2 января 2024 года в Николаеве на улице Никольской перевернулся грузовик, перевозивший масло. На месте аварии работают коммунальщики и экстренные службы, дорогу засыпают песком.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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