На трассе Одесса — Николаев грузовик с пивом врезался в пожарную машину: движение затруднено
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- Алина КвиткоРепортер
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На трассе Одесса — Николаев недалеко от Нечаяного грузовик врезался в пожарную машину, которая тушила траву. В результате ДТП есть пострадавшие, а на дорогу вылились напитки.
Об этом «НикВести» сообщил пресс-секретарь Патрульной полиции Николаевской области Виталий Душко.
По его словам, пожарная машина работала на месте возгорания, когда в неё врезался грузовик весом около восьми тонн.
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— Пожарная машина тушила пожар травы возле Нечаяного, и в нее врезался грузовик. Это не фура, а грузовик весом примерно восемь тонн. ДТП — с пострадавшими, — рассказали в полиции.
В настоящее время патрульные работают на месте аварии и регулируют дорожное движение.
В Патрульной полиции Николаевской области призвали водителей учитывать ситуацию при планировании поездки, быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, что 2 января 2024 года в Николаеве на улице Никольской перевернулся грузовик, перевозивший масло. На месте аварии работают коммунальщики и экстренные службы, дорогу засыпают песком.
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