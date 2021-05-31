Конструкторское бюро Южное изготовило первый опытный образец головки самонаведения к отечественной ракете Молния.

Об этом в программе Security Talks сказал начальник проектного комплекса КБ Южное Дмитрий Калиниченко.

— Что касается первой головки самонаведения по наземным целям, то уже изготовлен первый опытный образец. Что касается второй, активно-пассивной, идет активная разработка и идет наработка по компонентам, – сказал он.

Говоря об активно-пассивной головке самонаведения, Калиниченко отметил, что она используется для поражения морских целей.

По словам конструктора, в КБ Южное изготовили радиолокационную головку самонаведения с оптическим каналом, она позволит работать в различных погодных условиях, а также обеспечить точность.

Молнию планируют использовать для вооружения фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Однако, учитывая износ авиапарка самолетов ВВС Украины, новую сверхзвуковую ракету могут адаптировать к истребителям F-15 и F-16 американского производства, а также французским Rafale и китайским J-10.

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