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Глава бюджетной комиссии Николаевского горсовета Федор Панченко хочет предложить депутатам вернуться к вопросу о пересмотре портовых сборов для города.
Об этом он заявил в эфире программы «Диалог» на канале МАРТ.
Федор Панченко рассказал, что порты, находящийся в Николаеве постоянно рапортуют о том, что перевалка груза увеличивается, соответственно и их доходы тоже.
— Это заслуга жителей Николаева в том числе, которые за свои налоги обслуживают порты и дают частным фирмам также заработать. Одновременно, подавляющая доля других административных сборов поступает в государственный бюджет, откуда город получает «крохи от крох», — сказал Федор Панченко.
Депутат городского совета Федо Панченко напомнил о том, что несколько лет назад мэр Николаева Александр Сенкевич предлагал ввести законопроект, где бы город получал 1 доллар за каждую тонну груза с порта.
— Тогда мы, как горожане, были бы заинтересованы помогать в развитии портов. Я знаю, что порты выплачивают много налогов за своих работников. И те юридические лица, которые никак не используют инфраструктуру города, но связанные с портами, также платят налоги. Они пользуются дорогами и другими вещами, которые мы оплачиваем из своего кармана, — отметил Федор Панченко.
Федор Панченко отметил, что он намерен предложить уже на следующем заседании бюджетной комиссии Николаевского горсовета пересмотреть вопрос о портовых сборах. По его словам для города это стал бы дополнительный источник средств для развития.
— Это действительно важный вопрос и мы могли бы сказать: «Спасибо» кому-то из народных депутатов, которые пролоббировали этот вопрос. Но пока движений мы в этом направлении не имеем, — дополнил Федор Панченко.
Напомним, руководитель Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий рассказал об основных подходах, которые закладывает АМПУ при разработке Методики портовых сборов.
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Глава бюджетной комиссии Николаевского горсовета Федор Панченко хочет предложить депутатам вернуться к вопросу о пересмотре портовых сборов для города.
Об этом он заявил в эфире программы «Диалог» на канале МАРТ.
Федор Панченко рассказал, что порты, находящийся в Николаеве постоянно рапортуют о том, что перевалка груза увеличивается, соответственно и их доходы тоже.
— Это заслуга жителей Николаева в том числе, которые за свои налоги обслуживают порты и дают частным фирмам также заработать. Одновременно, подавляющая доля других административных сборов поступает в государственный бюджет, откуда город получает «крохи от крох», — сказал Федор Панченко.
Депутат городского совета Федо Панченко напомнил о том, что несколько лет назад мэр Николаева Александр Сенкевич предлагал ввести законопроект, где бы город получал 1 доллар за каждую тонну груза с порта.
— Тогда мы, как горожане, были бы заинтересованы помогать в развитии портов. Я знаю, что порты выплачивают много налогов за своих работников. И те юридические лица, которые никак не используют инфраструктуру города, но связанные с портами, также платят налоги. Они пользуются дорогами и другими вещами, которые мы оплачиваем из своего кармана, — отметил Федор Панченко.
Федор Панченко отметил, что он намерен предложить уже на следующем заседании бюджетной комиссии Николаевского горсовета пересмотреть вопрос о портовых сборах. По его словам для города это стал бы дополнительный источник средств для развития.
— Это действительно важный вопрос и мы могли бы сказать: «Спасибо» кому-то из народных депутатов, которые пролоббировали этот вопрос. Но пока движений мы в этом направлении не имеем, — дополнил Федор Панченко.
Напомним, руководитель Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий рассказал об основных подходах, которые закладывает АМПУ при разработке Методики портовых сборов.