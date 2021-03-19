Руководитель Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий рассказал об основных подходах, которые закладывает АМПУ при разработке Методики портовых сборов.
Об этом пишет Центр транспортных стратегий.
— Все предыдущие версии готовились непосредственно АМПУ или при активном участии АМПУ, однако, впоследствии в той или иной мере корректировались МИУ. Поэтому отвечу в контексте всех версий, а не только последней, - пояснил он.
Среди основных новелл Методики Голодницкий, в частности, назвал следующие:
- начисление портовых сборов запланировано осуществлять на основании валовой вместимости судна, а не условного объема судов, как это установлено сегодня действующим порядком;
- уход от группировки судов по группам, на основании чего начисление портовых сборов осуществляется сегодня. Это упрощает подход и исключает судебные процессы, в ряде случаев сводившиеся к толкованию глубинного смысла места запятой в конструкции предложения в целом;
- расчет размеров ставок корабельного, причального, санитарного портовых сборов предусмотрено осуществлять по региональному принципу, выравнивая тем самым размер ставок сборов;
- канальный портовый сбор устанавливается для каждого судоходного канала, а прохождение подходными каналами портов включено в ставки корабельного сбора;
- якорный сбор принимается со значением ноль, затраты на содержание якорных стоянок включаются в корабельный сбор соответствующего порта;
- административный и маячный портовые сборы - на едином уровне для всех морских портов.
Ранее сообщалось, что министерство инфраструктуры разрабатывает новую редакцию Методики расчета размеров ставок портовых сборов, которую планирует обнародовать в конце января 2021 года для экспертной оценки участниками рынка.
|
Проект «Новая деревня»: одену рубаху, пойду на село – Зеленский гуляет, и мне весело…Александр Жолобецкий
|
Християни та католикиСтанислав Мартиросов
Руководитель Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий рассказал об основных подходах, которые закладывает АМПУ при разработке Методики портовых сборов.
Об этом пишет Центр транспортных стратегий.
— Все предыдущие версии готовились непосредственно АМПУ или при активном участии АМПУ, однако, впоследствии в той или иной мере корректировались МИУ. Поэтому отвечу в контексте всех версий, а не только последней, - пояснил он.
Среди основных новелл Методики Голодницкий, в частности, назвал следующие:
- начисление портовых сборов запланировано осуществлять на основании валовой вместимости судна, а не условного объема судов, как это установлено сегодня действующим порядком;
- уход от группировки судов по группам, на основании чего начисление портовых сборов осуществляется сегодня. Это упрощает подход и исключает судебные процессы, в ряде случаев сводившиеся к толкованию глубинного смысла места запятой в конструкции предложения в целом;
- расчет размеров ставок корабельного, причального, санитарного портовых сборов предусмотрено осуществлять по региональному принципу, выравнивая тем самым размер ставок сборов;
- канальный портовый сбор устанавливается для каждого судоходного канала, а прохождение подходными каналами портов включено в ставки корабельного сбора;
- якорный сбор принимается со значением ноль, затраты на содержание якорных стоянок включаются в корабельный сбор соответствующего порта;
- административный и маячный портовые сборы - на едином уровне для всех морских портов.
Ранее сообщалось, что министерство инфраструктуры разрабатывает новую редакцию Методики расчета размеров ставок портовых сборов, которую планирует обнародовать в конце января 2021 года для экспертной оценки участниками рынка.