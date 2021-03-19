Руководитель Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий рассказал об основных подходах, которые закладывает АМПУ при разработке Методики портовых сборов.

Об этом пишет Центр транспортных стратегий.

— Все предыдущие версии готовились непосредственно АМПУ или при активном участии АМПУ, однако, впоследствии в той или иной мере корректировались МИУ. Поэтому отвечу в контексте всех версий, а не только последней, - пояснил он.

Среди основных новелл Методики Голодницкий, в частности, назвал следующие:

- начисление портовых сборов запланировано осуществлять на основании валовой вместимости судна, а не условного объема судов, как это установлено сегодня действующим порядком;

- уход от группировки судов по группам, на основании чего начисление портовых сборов осуществляется сегодня. Это упрощает подход и исключает судебные процессы, в ряде случаев сводившиеся к толкованию глубинного смысла места запятой в конструкции предложения в целом;

- расчет размеров ставок корабельного, причального, санитарного портовых сборов предусмотрено осуществлять по региональному принципу, выравнивая тем самым размер ставок сборов;

- канальный портовый сбор устанавливается для каждого судоходного канала, а прохождение подходными каналами портов включено в ставки корабельного сбора;

- якорный сбор принимается со значением ноль, затраты на содержание якорных стоянок включаются в корабельный сбор соответствующего порта;

- административный и маячный портовые сборы - на едином уровне для всех морских портов.

Ранее сообщалось, что министерство инфраструктуры разрабатывает новую редакцию Методики расчета размеров ставок портовых сборов, которую планирует обнародовать в конце января 2021 года для экспертной оценки участниками рынка.