Чиновник Департамента социальной защиты населения Николаевской ОГА назначил себе премию, вопреки реальному конфликту интересов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Заводский районный суд Николаева признал чиновника виновным в административном правонарушении и назначил ему штраф в размере 3400 гривен.

Как сообщалось, главного врача КНП «Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Андрея Самойлова СБУ подозревает в злоупотреблении служебным положением при закупке горюче-смазочных материалов.

Цена закупленного горючего превысила реальную стоимость более чем на 420 тысяч гривен.