Чиновник Департамента социальной защиты населения Николаевской ОГА назначил себе премию, вопреки реальному конфликту интересов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Заводский районный суд Николаева признал чиновника виновным в административном правонарушении и назначил ему штраф в размере 3400 гривен.
Как сообщалось, главного врача КНП «Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Андрея Самойлова СБУ подозревает в злоупотреблении служебным положением при закупке горюче-смазочных материалов.
Цена закупленного горючего превысила реальную стоимость более чем на 420 тысяч гривен.
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Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Чиновник Департамента социальной защиты населения Николаевской ОГА назначил себе премию, вопреки реальному конфликту интересов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Заводский районный суд Николаева признал чиновника виновным в административном правонарушении и назначил ему штраф в размере 3400 гривен.
Как сообщалось, главного врача КНП «Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Андрея Самойлова СБУ подозревает в злоупотреблении служебным положением при закупке горюче-смазочных материалов.
Цена закупленного горючего превысила реальную стоимость более чем на 420 тысяч гривен.