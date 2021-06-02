Главного врача КНП «Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Андрея Самойлова СБУ подозревает в злоупотреблении служебным положением при закупке горюче-смазочных материалов.
Цена закупленного горючего превысила реальную стоимость более чем на 420 тысяч гривен, сообщает пресс-центр Управления СБУ в Николаевской области.
Главному врачу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Документирования противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры Николаева.
Как сообщалось, 2 июня, руководитель Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрий Самофалов и глава Николаевского областного совета приехали с «инспекцией» в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».
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Главного врача КНП «Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Андрея Самойлова СБУ подозревает в злоупотреблении служебным положением при закупке горюче-смазочных материалов.
Цена закупленного горючего превысила реальную стоимость более чем на 420 тысяч гривен, сообщает пресс-центр Управления СБУ в Николаевской области.
Главному врачу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Документирования противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры Николаева.
Как сообщалось, 2 июня, руководитель Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрий Самофалов и глава Николаевского областного совета приехали с «инспекцией» в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».