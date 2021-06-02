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Депутат Николаевского городского совета Федор Панченко рассказал, что недавно вместе со своим коллегой Дмитрием Сичко посетил городскую гимназию №2 и отметил, что финансирование на реконструкцию чиновники намерены искать уже после проведение экспертизы управления капитального строительства.
— Ситуация в гимназии №2, как для нашего города, - не единична. Некоторые люди начали подавать информацию так, что гимназия чуть ли завтра не рухнет и что нужно всех эвакуировать. Мы должны руководствоваться выводами специалистов. Было дано поручение управлению капитального строительства провести экспертизу. Если будут результаты, что завтра нужно эвакуировать людей – мы будем это делать, — сказал Федор Панченко.
По его словам уже после экспертизы чиновники намерены искать финансирование, так как бюджет УКСа Николаевского горсовета составляет 90 миллионов гривен на год.
В марте этого года помещение по Адмиральской, 24, в котором располагается образовательное учреждение — гимназия №2, признали аварийным.
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Депутат Николаевского городского совета Федор Панченко рассказал, что недавно вместе со своим коллегой Дмитрием Сичко посетил городскую гимназию №2 и отметил, что финансирование на реконструкцию чиновники намерены искать уже после проведение экспертизы управления капитального строительства.
— Ситуация в гимназии №2, как для нашего города, - не единична. Некоторые люди начали подавать информацию так, что гимназия чуть ли завтра не рухнет и что нужно всех эвакуировать. Мы должны руководствоваться выводами специалистов. Было дано поручение управлению капитального строительства провести экспертизу. Если будут результаты, что завтра нужно эвакуировать людей – мы будем это делать, — сказал Федор Панченко.
По его словам уже после экспертизы чиновники намерены искать финансирование, так как бюджет УКСа Николаевского горсовета составляет 90 миллионов гривен на год.
В марте этого года помещение по Адмиральской, 24, в котором располагается образовательное учреждение — гимназия №2, признали аварийным.