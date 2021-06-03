Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что решение о принятии на вооружение и дальнейшее серийное производство на базе украинских предприятий 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ-17В и ВОГ-17ИН для автоматического гранатомета типа АГС-17 украинского производства будет принято в текущем году.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ожидается, что их производство будет происходить из комплектующих отечественного производства и отдельных материалов производства химической промышленности одного из государств-членов НАТО.

— Мы стремимся добиться снижения критической зависимости от импортных боеприпасов. Это - элемент независимости нашего оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства. Для этого, кроме производства ВОГов, оборонное ведомство прорабатывает в том числе вопросы налаживания мощностей ремонта боеприпасов, — сказал Андрей Таран.

Он отметил, что у Украины есть для этого склады, технический персонал, документация.

— Снижение зависимости от конъюнктурных внешних рыночных и других условий, расчет на собственные силы, безопасность производства боеприпасов - это залог боеспособности ВС Украины, — подытожил Андрей Таран.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО, и что армия РФ показала готовность обеспечить безопасность страны.