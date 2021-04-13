Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО, и что армия РФ показала готовность обеспечить безопасность страны.

Об этом пишет Украинская правда.

Согласно словам Сергея Шойгу, в рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов.

Он заявил, что «в течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач», а также что «войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны».

Министр обороны РФ добавил, что в настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях, и что «все проверочные мероприятия планируется завершить в течение 2 недель».

Шойгу также рассказал, что для укрепления обороноспособности России и защиты ее национальных интересов в Арктике министерство обороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота. Его оснащают современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях.

Также активно ведется боевая подготовка и проводятся различные исследовательские мероприятия.

По словам министра обороны РФ, обстановка в Арктике остается сложной, потому что «США и их союзники по НАТО наращивают там свои группировки».

Ранее министр обороны Италии Лоренцо Герини рассказал, что офицер, шпионивший в пользу России, не имел доступа к важным документам НАТО.