Министр обороны Италии Лоренцо Герини рассказал, что задержанный за шпионаж офицер мог просматривать секретные материалы НАТО, но в них не было ключевых сведений про операции или национальные интересы альянса.

Об этом передает Ansa.

Глава ведомства заявил, что руки шпиона были связаны должностью, которую он занимал, поэтому он не мог передать российским связным интересующие их документы.

— Офицер занимал должность, которая разрешала ему просматривать секретные материалы, но его обязанности, не связанные с командованием или управлением, привели к тому, что он имел доступ к документам с оценками и политическими заявлениями, а не к информации про управление операциями или к подробным сведениям о национальных возможностях НАТО, — заявил глава Минобороны страны.

Министр также попросил не судить всю итальянскую армию по одному опустившемуся человеку, согласившемуся за долги предать соотечественников.

— Я решительно осуждаю то, что произошло: не мне предвосхищать оценки в отношении других институтов, он будет отвечать за свое поведение перед законом; однако я хотел бы сказать, что ценности и опыт наших вооруженных сил отличается от того, о чем свидетельствует эта очень уродливая история, — добавил он.

Напомним, в Италии обвиняют офицера российского посольства и офицера Военно-морского флота Италии в шпионаже в пользу России. Их арестовали.