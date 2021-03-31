В Италии обвиняют офицера российского посольства и офицера Военно-морского флота Италии в шпионаже в пользу России. Их арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянские СМИ.

Российского офицера, аккредитованного при российском посольстве, и капитана ВМФ Италии задержали 30 марта в Риме. Их обвиняют в шпионаже и разглашении тайны государственной безопасности.

«Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. По завершении официальных процедур офицер был арестован, в то время как положение иностранного гражданина все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом», — говорится в сообщении.

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