Власти Великобритании депортировали трех китайских шпионов, которые приехали в страну с визой журналистов.

Об этом сообщает издание Корреспондент со ссылкой на Express в пятницу, 5 февраля.

По данным британской разведки MI5, все трое прибыли в Британию в прошлом году с целью работы в различных китайских информационных агентствах. Однако на самом деле они были сотрудниками Министерства государственной безопасности Китая. После их разоблачения британские власти депортировали указанных лиц обратно в Китай.

Отмечается, что новость о выдворении шпионов появилась в то время, когда эксперты предупредили, что Китай запустил в космос три спутника, которые могут использоваться для наблюдения за военно-морскими силами западных стран. Речь идет о группе космических аппаратов Яогань-31, котрые в Китае называют спутниками дистанционного зондирования Земли.

Напомним, британский орган по регулированию СМИ отключил от эфира телеканал CGTN, поддерживаемый китайским государством.