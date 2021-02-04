Британский орган по регулированию СМИ отключил от эфира телеканал CGTN, поддерживаемый китайским государством.

Об этом пишет Bloomberg.

CGTN попросил передать свою лицензию под названием China Global Television Network Corporation, но в заявке отсутствовала «важная информация», поэтому орган регулирования отказался передавать лицензию, потому что канал контролировался бы Коммунистической партией Китай.

МИД Китая уже обвинил Великобританию в препятствовании репортажам китайских СМИ. В четверг, до решения регулятора забрать лицензию, китайские дипломаты пожаловались на видео BBC об эпидемии в Китае и попросили извиниться.

«Мы дали CGTN значительное время, чтобы привести документы в соответствие с законодательными нормами. Эти усилия сейчас исчерпаны», - говорится в заявлении Ofcom, британского регулятора деятельности СМИ.

CGTN ориентировался на большую диаспору китайцев и нанял десятки сотрудников для лондонского филиала канала, открытого в 2018 году. о данным британских вещательных компаний, канал имел охват в 892 тысячи человек за последний месяц. Однако ограничения не коснутся к странице CGTN в Facebook, на которую подписаны 114 миллионов пользователей.

Bloomberg отмечает, что напряженность между двумя странами в прошлом году возросла, отчасти из-за пандемии. После выхода из Евросоюза Великобритания стремилась укрепить торговые связи с Китаем, но в последние месяцы у нее все больше и больше разногласий с Пекином.

Напомним, компания Alibaba сообщила о 37% росте выручки за квартал, закончившийся в декабре. Цифры оказались выше, чем ожидали аналитики. Однако инвесторы сомневаются в своих активах, поскольку регулятивные меры Пекина бросили тень на будущее компании и миллиардера Джека Ма.