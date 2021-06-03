Хозяйственный суд Николаевской области обязал фермерское хозяйство Березнеговатского района возместить в бюджет больше 500 тыс. грн ущерба за самовольный захват земельного участка площадью 16,4 га, который находится в постоянном пользовании «Березнеговатского лесного хозяйства».

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

— Установлено, что в период с апреля по октябрь 2018 фермерское хозяйство, при отсутствии правоустанавливающих документов, самовольно заняло земельный участок путем выращивания на ней сельскохозяйственных культур, который впоследствии освободило.

Отмечается, что суд в полном объеме удовлетворил исковые требования Баштанской окружной прокуратуры.

Напомним, Хозяйственный суд Николаевской области открыл уголовное производство по иску Первомайской окружной прокуратуры о возврате ОТГ водопроводной сети площадью почти 2 тыс. м², которую органы местного самоуправления отдали в аренду предпринимателю.