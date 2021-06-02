Хозяйственный суд Николаевской области открыл уголовное производство по иску Первомайской окружной прокуратуры о возврате ОТГ водопроводной сети площадью почти 2 тыс. м², которую органы местного самоуправления отдали в аренду предпринимателю.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.
— Прокуратурой установлено, что указанное коммунальное имущество органом местного самоуправления передано предпринимателю вне конкурентном порядке, что является грубым нарушением требований законодательства в части передачи объектов коммунальной собственности в аренду, — сказано в сообщении.
Отмечается также, что договор аренды не был нотариально удостоверен и зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
— Это является основанием считать такой договор не заключенным, а следовательно делает невозможным его законное использование, — подчеркнули в прокуратур
Учитывая указанные нарушения, с целью защиты интересов территориальной общины, прокурором подан соответствующий иск в суд.
Как сообщалось, чиновника Николаевской ОГА оштрафовали на 3400 гривен за премирование самого себя.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Хозяйственный суд Николаевской области открыл уголовное производство по иску Первомайской окружной прокуратуры о возврате ОТГ водопроводной сети площадью почти 2 тыс. м², которую органы местного самоуправления отдали в аренду предпринимателю.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.
— Прокуратурой установлено, что указанное коммунальное имущество органом местного самоуправления передано предпринимателю вне конкурентном порядке, что является грубым нарушением требований законодательства в части передачи объектов коммунальной собственности в аренду, — сказано в сообщении.
Отмечается также, что договор аренды не был нотариально удостоверен и зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
— Это является основанием считать такой договор не заключенным, а следовательно делает невозможным его законное использование, — подчеркнули в прокуратур
Учитывая указанные нарушения, с целью защиты интересов территориальной общины, прокурором подан соответствующий иск в суд.
Как сообщалось, чиновника Николаевской ОГА оштрафовали на 3400 гривен за премирование самого себя.