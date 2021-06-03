В Украине на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48 за 377 миллионов 500 тысяч гривен. Это произошло в рамках «большой распродажи тюрем».

Об этом сообщает в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

— Сегодня на аукционе продали первый лот - имущество колонии №48 (Хуторивка, 2). Стартовая цена основного объекта - 132 миллиона 674 тысяч 303 гривен 55 копеек, цена продажи по результатам торгов - 377 миллионов 500 тысяч гривен. Рост цены на аукционе - чуть ли не в три раза! — написал Денис Малюська.

Он отметил, что в торгах приняли участие 7 участников и это первая продажа «большой распродажи тюрем».

Он пояснил, что распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры и «большая распродажа тюрем» превратится в «большое строительство тюрем».

— Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства. Короче говоря, тюремную реформу не остановить,- заявил Денис Малюська.

Раньше министр юстиции Денис Малюська заявлял, что после продажи незадействованных тюрем начнется строительство новых в городах, где местные власти выделили землю.

Напомним, Министр юстиции Денис Малюська представил услугу приобретения подарочных сертификатов на проживание в камерах с улучшенными условиями.