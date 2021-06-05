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Международная компания по бронированию гостиничных номеров Booking вернет государственную помощь в размере 110 миллионов долларов, которую она получила из-за пандемии COVID-19.
На такой шаг Booking пошла из-за критики размеров вознаграждения, выплаченного руководству компании, сообщает DW.
В частности, в Нидерландах раскритиковали то, что генеральный директор Booking Глен Фогель в прошлом году получил 7,1 миллиона долларов, а финансовый директор Дэвид Гулден - 24 миллиона долларов. Поэтому Booking из заявленных 110 миллионов вернет 78 миллионов долларов Нидерландам, где находится самый крупный филиал компании.
В то же время Booking заявила, что такие размеры вознаграждения для топ-менеджеров распространены в сфере путешествий и преимущественно связаны с будущим развитием бизнеса. Однако критика со стороны Нидерландов была услышана и воспринята серьезно. В прошлом году из-за пандемии и массовых отмен путешествий операционный убыток компании составил 12,5 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что мировая экономика в этом году готовится к своему самому быстрому росту за более полувека, однако «экономические разрывы» между разными странами могут сдерживать ее от достижения своих допандемических показателей в ближайшее время.
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Международная компания по бронированию гостиничных номеров Booking вернет государственную помощь в размере 110 миллионов долларов, которую она получила из-за пандемии COVID-19.
На такой шаг Booking пошла из-за критики размеров вознаграждения, выплаченного руководству компании, сообщает DW.
В частности, в Нидерландах раскритиковали то, что генеральный директор Booking Глен Фогель в прошлом году получил 7,1 миллиона долларов, а финансовый директор Дэвид Гулден - 24 миллиона долларов. Поэтому Booking из заявленных 110 миллионов вернет 78 миллионов долларов Нидерландам, где находится самый крупный филиал компании.
В то же время Booking заявила, что такие размеры вознаграждения для топ-менеджеров распространены в сфере путешествий и преимущественно связаны с будущим развитием бизнеса. Однако критика со стороны Нидерландов была услышана и воспринята серьезно. В прошлом году из-за пандемии и массовых отмен путешествий операционный убыток компании составил 12,5 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что мировая экономика в этом году готовится к своему самому быстрому росту за более полувека, однако «экономические разрывы» между разными странами могут сдерживать ее от достижения своих допандемических показателей в ближайшее время.