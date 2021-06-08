Антимонопольный регулятор Франции (ADLC) оштрафовал компанию Google на 220 млн евро (268 млн долларов) за злоупотребление своим монопольным положением на рынке онлайн-рекламы.

Об этом сообщает CNBC.

ADLC обнаружил в ходе расследования, что Google продвигала собственные рекламные серверы. В результате такой практики конкуренты Google понесли убытки.

По словам главы ведомства Изабель Де Сильвы, своими действиями американская компания ограничивала конкуренцию на рынке рекламы в Интернете и разрешила Google не только сохранить, но и увеличить свое доминирующее положение на этом рынке.

Американская компания решила не обжаловать это решение и обязалась изменить свою практику.

Само расследование началось после того, как американская медиакорпорация News Corp, французская газета Le Figaro и бельгийский медиаконгломерат Rossel подали жалобу на Google.

Ранее Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию Google на 102 миллиона евро за злоупотребление доминирующим положением.