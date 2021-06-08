Антимонопольный регулятор Франции (ADLC) оштрафовал компанию Google на 220 млн евро (268 млн долларов) за злоупотребление своим монопольным положением на рынке онлайн-рекламы.
Об этом сообщает CNBC.
ADLC обнаружил в ходе расследования, что Google продвигала собственные рекламные серверы. В результате такой практики конкуренты Google понесли убытки.
По словам главы ведомства Изабель Де Сильвы, своими действиями американская компания ограничивала конкуренцию на рынке рекламы в Интернете и разрешила Google не только сохранить, но и увеличить свое доминирующее положение на этом рынке.
Американская компания решила не обжаловать это решение и обязалась изменить свою практику.
Само расследование началось после того, как американская медиакорпорация News Corp, французская газета Le Figaro и бельгийский медиаконгломерат Rossel подали жалобу на Google.
Ранее Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию Google на 102 миллиона евро за злоупотребление доминирующим положением.
Антимонопольный регулятор Франции (ADLC) оштрафовал компанию Google на 220 млн евро (268 млн долларов) за злоупотребление своим монопольным положением на рынке онлайн-рекламы.
Об этом сообщает CNBC.
ADLC обнаружил в ходе расследования, что Google продвигала собственные рекламные серверы. В результате такой практики конкуренты Google понесли убытки.
По словам главы ведомства Изабель Де Сильвы, своими действиями американская компания ограничивала конкуренцию на рынке рекламы в Интернете и разрешила Google не только сохранить, но и увеличить свое доминирующее положение на этом рынке.
Американская компания решила не обжаловать это решение и обязалась изменить свою практику.
Само расследование началось после того, как американская медиакорпорация News Corp, французская газета Le Figaro и бельгийский медиаконгломерат Rossel подали жалобу на Google.
Ранее Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию Google на 102 миллиона евро за злоупотребление доминирующим положением.