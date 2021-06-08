Бельгия, Германия и Словакия предложили Украине средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине. Помощь включает более 35 миллионов защитных масок, 24 аппарата ИВЛ, 10 тысяч защитных костюмов и очков.

Оказание помощи координировал Евросоюз через свой Центр реагирования на чрезвычайные ситуации.

В недавнем пакете Бельгия предложила Украине 500 тысяч масок KN95 и 2 миллиона хирургических масок, Германия предложила 25 миллионов хирургических масок, 7 миллионов 977 тысяч масок FFP2 и 24 аппарата ИВЛ, Словакия предложила по 10 тысяч защитных костюмов, хирургических масок, масок FFP2 и защитных очков.

— Я хочу поблагодарить страны-члены ЕС за поддержку Украины в борьбе с COVID-19. Мы полностью солидарны с нашими ближайшими соседями. Наш координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации отслеживает текущие обстоятельства и готов направлять помощь в дальнейшем, -— заявил европейский комиссар по вопросам урегулирования кризисов Янез Ленарчич.

Отмечается, что в течение всей пандемии COVID-19 ЕС оказывал помощь нашей стране. В 2020 году ряд стран-членов ЕС обеспечивали поддержку Украины через механизм гражданской защиты ЕС.Напомним, Минздрав будет выдавать бумажные Международные свидетельства о вакцинации тем, кто получил две дозы вакцины.