Украинцам, которые получили обе дозы вакцины от коронавируса, Министерство здравоохранения при необходимости будет выдавать Международное свидетельство о вакцинации.

В пресс-службе Минздрава отметили, что пока Международное свидетельство о вакцинации можно получить только в бумажной форме.

Его будут выдавать сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача. Международное свидетельство о вакцинации можно будет предъявлять при пересечении границы.

Для вакцин, которые необходимо вводить несколько раз, свидетельство выдается только после получения последней дозы вакцины.

Свидетельство заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке. Оно будет содержать персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей будет записываться так же, как в загранпаспорте гражданина, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т. д.).

При необходимости и по запросу человека учреждение напечатать и оформить его в соответствии с международными требованиями. Свидетельство обязательно должно иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача. Также оно должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем.

Свидетельство о вакцинации будет действительным, только если введенная вакцина одобрена для экстренного применения ВОЗ. Срок действия свидетельства — один год с возможностью продления.

Если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки против COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинским и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

В Минздраве добавили, что не следует путать международные свидетельства о вакцинации с «иммунными паспортами» или «ковиднимы сертификатами», которые сейчас только разрабатывают в Украине и за рубежом.

С начала кампании по вакцинации проведены 1 388 124 прививки. Всего вакцинировано 1 241 008 человек. Первую дозу вакцины получили 1 241 006 человек обе дозы — 147 118 (из них двое получили первую дозу вакцины за рубежом).

Напомним, 5 июня в Украине зафиксировали менее тысячи новых случаев COVID-19, от вируса умерли 42 человека, выздоровели 4,5 тысячи человек.