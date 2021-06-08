Кабинет министров Украины планирует в течение следующих трех лет выделить аграриям государственную поддержку в размере 13,5 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Министерство финансов, об этом рассказал заместитель министра Денис Улютин со ссылкой на принятую правительством Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

— Бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает, что в течение следующих трех лет аграриям будет доступна государственная поддержка в общем объеме 13,5 млрд грн, — заявил Денис Улютин.

По его словам, это означает, что уже сейчас около 9000 предприятий могут активно планировать свою деятельность и определяться совместно с профильным министерством, какая именно поддержка им необходима: удешевление кредитов и приобретение сельхозтехники, развитие фермерских хозяйств, развитие животноводства, садоводства, виноградарства и тому подобное.

Замминистра отметил, что за следующие три года малый и средний бизнес получит доступ к 13,3 млрд грн в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» и гарантий Фонда развития предпринимательства, а также к 10 млрд грн ежегодно благодаря частичному гарантированию государством их долговых обязательств через инструмент портфельных гарантий.

Напомним, Министерство экономики подало предложения к Бюджетной декларации на 2022 год о государственной помощи агросектору объемом около 8,5 млрд грн.