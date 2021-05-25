Министерство экономики подало предложения к Бюджетной декларации на 2022 год о государственной помощи агросектору объемом около 8,5 млрд грн.

Об этом заместитель министра экономики Тарас Высоцкий рассказал на Всеукраинском форуме «Украина 30. Земля», сообщает Укринформ.

В 2021 году на госпомощь аграриям правительство выделило 4,5 млрд грн, однако в Минэкономики надеются, что объем возрастет до около 8,5 млрд грн в 2022 году.

— В действующем Бюджетном кодексе сказано, что аграрии имеют право получить до 1% аграрного ВВП. Как бы это был 1%, то это было бы около 8,5 млрд грн <...> Мы подали предложения к Бюджетной декларации [на 2022 год] и надеемся вернуться минимум к 1%, чтобы стать катализатором и двигаться быстро, — пояснил чиновник .

Он подчеркнул, что государственная поддержка аграриев направляется на чувствительные сектора аграрной сферы, которые в будущем могут стать точками развития. Так, в этом году средства направляются в том числе на доступное финансирование по кредитам "5-7-9%".

Вторым блоком госпомощи Тарас Высоцкий назвал поддержку покупки украинской сельхозтехники и оборудования.

— Аграрии эту инициативу поддерживают, особенно в контексте развития орошения. У нас есть производство отечественного оборудования в этой сфере, и мы надеемся, что здесь мультипликатор будет еще лучшим. И садоводство - это может быть до 20 рабочих мест на гектар в сезон. Это опять же существенный мультипликационный эффект для сельских территорий и добавленная стоимость, — сказал Тарас Высоцкий.

В частности, внимание ведомства направлено на семейные фермерских хозяйства, которые обрабатывают до 20 га земли. Задача - трансформация личных крестьянских хозяйств в юридическую форму, создания рабочих мест и развитие предпринимательства.

Тарас Высоцкий добавил, что также имеются долгосрочные проекты господдержки животноводства, инвестиции в которые покрываются в течение 7 - 12 лет.

Напомним, ранее николаевский аграрий, депутат областного совета Руслан Нерода раскритиковал Государственную налоговую службу, которая принялась массово штрафовать фермеров за нарушения в хранении горючего.

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Николаевской области прокомментировали штрафы по полмиллиона гривен, которые выписали предпринимателям за оформление лицензии на хранение топлива после 1 апреля 2020 года. Налоговики отметили, что делают свою работу и обязаны применять штрафные санкции.