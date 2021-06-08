Отель «Рейкарц Ривер Николаев» получил лицензии на открытие зала игровых автоматов и букмекерскую деятельность.

Соответствующее решение приняла Комиссия по регулированию ахартных игр и лотерей 5 апреля.

В документе говорится, что для игорной деятельности в отеле выделено помещение площадью 318,8 м2 на первом этаже. Там могут быть размещены игровые автоматы либо букмекерская контора.

«Выдать ООО «Отельный комплекс «Парус» разрешение, которое подтверждает соответствие помещения для организации и проведения азартных игр в игорном заведении требованиям, установленным Законом Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», размещенного на первом этаже отеля «Рейкарц Ривер Николаев» по улице Спортивной, 9 общей площадью 318,8 м2 для организации и проведения азартных игр в залах игровых автоматов либо организации и проведения букмекерской деятельности в букмекерских пунктах», - говорится в документе.

Отметим, что с февраля комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала 151 лицензию из 257 поданных организаторами заявок. 106 заявок отклонили. В Украине ожидается открытие 37 разных игорных заведений в 17 городах. В Николаевской области такую лицензию получил только отел «Рейкарц Ривер Николаев».

Лицензия на зал игровых автоматов стоит 45 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов). Разрешение на открытие букмекерской конторы стоит 180 миллионов гривен (6,5 миллионов долларов). А открытие каждого букмекерского пункта - 180 тысяч гривен ежегодно. На сегодня в Украине выданы лицензии на 1097 игровых автомата и 37 букмекерских конторы.