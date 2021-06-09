Средняя заработная плата городского головы Николаева Александра Сенкевича составляет 56 тысяч гривен. Это в два раза больше, чем зарплата, декларируемая мэром Одессы Геннадием Трухановым. Он получает 23 тысячи гривен.

Об этом говорится в материале общественного движения ЧЕСНО.

В ЧЕСТНО отметили, что городской голова Херсона получает наименьшую среди других мэров зарплату — около 16 тысяч гривен.

— Бывший народный депутат Игорь Колыхаев, в прошлом году получал в парламенте около 35 тыс. гривен в месяц, теперь руководит Херсоном. Он ушел руководить городом на значительно меньшую зарплату — около 16 тыс. Гривен. А вот средний заработок мэра Запорожья Владимира Буряка на 100 тыс. больше, чем у мэра Херсона, — сказано в материале.

По данным НАПК, в 2020 году городской голова Запорожья заработал 852 тыс. 921 грн, а в 2019 — 1 млн 18 тыс. 230 грн.

— Проанализировав данные по всем зарплатам мэров, в ЧЕСНО увидели, что размер бюджета города никак не влияет на уровень вознаграждение мэра... Меньше всех зарабатывает мэр Херсона, который декларирует миллионы гривен, но получает маленькую зарплату. В Херсоне самый маленький бюджет из всех городов Украины, где живут более 300 тыс. жителей, и самые скромные заработки мэра. Также меньше средней зарплаты получают мэры Полтавы (48,2 тыс. гривен), Житомира (29,5 тыс. гривен), Черновцов (49,4 тыс. гривен) и Сум (43,9 тыс. гривен), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Александр Сенкевич на посту городского головы заработал 668 тысяч 17 гривен, в среднем, это по 55,6 тысячи гривен в месяц. 4,4 миллиона гривен его супруга Катерина получила в виде дохода от бизнеса и еще 111 тысяч гривен зарплаты.