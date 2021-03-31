Мэр Николаева Александр Сенкевич отчитался, что потратил на свою избирательную кампанию в 2020 году 452 тысячи 5 гривен.

Такую цифру он указал в своей декларации за 2020 год.

Также Александр Сенкевич указал взносы, которые сделали в его избирательный фонд — в общей сумме 258 623 гривен. Из них 44 189 гривен внес Максим Коваленко — кандидат от «Пропозиції», а ныне действующий депутат горсовета. 20 400 гривен составил взнос от Олега Соколика, который сейчас является советником мэра. 8 тысяч гривен поступило от Андрея Волкова — управляющего делами исполкома Николаевского горсовета и депутата облсовета от «Пропозиції». 35 450 гривен внес Андрей Прокопенко — на то время кандидат в депутаты горсовета и советник Александра Сенкевича. Еще один кандидат от партии «Пропозиція» Сергей Колесник пожертвовал 49 тысяч гривен. Столько же поступило от депутата, адвоката Евгения Павловича и еще 7984 от его помощницы Олеси Недыбалюк. 14 600 гривен внесла лидер фракции «Пропозиції» в горсовете и недавно назначенная глава администрации Ингульского района Анна Ременникова. 30 тысяч гривен внес Дмитрий Фалько — ныне секретарь городского совета.

В 2020 году Александр Сенкевич на посту городского головы заработал 668 тысяч 17 гривен, в среднем, это по 55,6 тысячи гривен в месяц. 4,4 миллиона гривен его супруга Катерина получила в виде дохода от бизнеса и еще 111 тысяч гривен зарплаты.

Семья мэра хранит 30 тысяч долларов и 29 тысяч гривен наличкой, 51 тысячу гривен и 1,4 тысячи евро — на банковских счетах.

Имущества у супругов за год не прибавилось. Согласно данным декларации за 2020 год, семья Александра Сенкевича владеет двумя земельными участками в Николаеве общей площадью 2 тысячи м2, квартирами в Николаеве площадью 54,5 м2 и 69,9 м2, земельным участком и комплексом сооружений в Новой Каховке Херсонской области площадью 2,6 тысяч м2, а также квартирой там же площадью 66 м2.

Вместе с супругой и детьми Александр Сенкевич арендует дом в Николаеве площадью 271,5 м2 у Анны Хаджиогло. Супруга мэра Катерина Сенкевич арендует автомобиль VOLVO XC90 2018 года выпуска, который принадлежит компании «Леда».

Напомним, что с начала 2020 года и до местных выборов 25 октября украинские политики потратили на рекламу в соцсетях более 5 миллионов 700 тысяч долларов (примерно 154 миллиона гривен).