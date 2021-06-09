Всемирный банк прогнозирует рекордный рост экономики в 2021 году за последние 80 лет, который составит 5,6%.

Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП Украины (валовой внутренний продукт) в 2021 году вырастет на 3,8%, против 3% согласно прогнозу в январе. А в 2022 и 2023 годах стоит ожидать роста на уровне 3,1%, пишет ZN.ua.

Также в 2021 году прогнозируют рост мировой экономики на 5,6%. Это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет.

В докладе Всемирного банка объясняют, что росту мировой экономики будет способствовать стимулированию расходов в США и более быстрый рост валового внутреннего продукта в Китае. Так, ВВП Штатов увеличится на 6,8%, Индии — на 8,3%, а Китая — на 8,5%. Но, согласно прогнозам, рост ВВП будет неравномерным. Так, 90% развитых экономик вернутся к допандемичному уровню следующего года. В то же время среди развивающихся стран, это удастся сделать лишь трети.

В 2022 году Всемирный банк ожидает роста мировой экономики на 4,3%, что на 0,5 п.п. выше январского прогноза. В 2020 году, по оценкам банка, мировой ВВП упал на 3,5%.

Ранее Финансовая группа ICU ухудшила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году до 5,2% с 5,6% в своем последнем прогнозе. Хотя другие аналитики прогнозируют более низкие темпы роста ВВП.