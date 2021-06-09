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Сотрудники Территориального управления Государственного бюро расследований направили обвинительный акт по делу в отношении бухгалтера и кассира Главного управления Нацполиции в Николаевской области, которые выписывали премии.
Об этом рассказал директор ТУ ГБР Дмитрий Титор во время брифинга в среду, 9 июня, передают НикВести.
Дмитрий Титор рассказал, что информация касательно того, что в деле «откатов» за премии, были задействованы и сотрудники в районных управлениях полиции, не подтвердилась.
— Не было достаточно доказательств относительно этого. Поэтому было оглашено подозрение лишь этим двоим людям, — сказал Дмитрий Титор.
Также Дмитрий Титор добавил, что у сотрудники полиции, которым начисляли завышенные без оснований премии и те соглашались возвращать подозреваемым часть полученных денег, проходят в деле как свидетели.
Напомним, в феврале правоохранители задержали чиновницу и кассира Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, которые требовали «откаты» за премии работникам.
По данным следствия, руководительница управления, злоупотребляя служебным положением, сговорилась с кассиром и они вместе разработали план по систематическому присвоению бюджетных средств, выделенных для премий работникам полиции. Они начисляли завышенные без оснований премии тем сотрудникам, которые соглашались возвращать им часть полученных денег.
Сотрудники Территориального управления Государственного бюро расследований направили обвинительный акт по делу в отношении бухгалтера и кассира Главного управления Нацполиции в Николаевской области, которые выписывали премии.
Об этом рассказал директор ТУ ГБР Дмитрий Титор во время брифинга в среду, 9 июня, передают НикВести.
Дмитрий Титор рассказал, что информация касательно того, что в деле «откатов» за премии, были задействованы и сотрудники в районных управлениях полиции, не подтвердилась.
— Не было достаточно доказательств относительно этого. Поэтому было оглашено подозрение лишь этим двоим людям, — сказал Дмитрий Титор.
Также Дмитрий Титор добавил, что у сотрудники полиции, которым начисляли завышенные без оснований премии и те соглашались возвращать подозреваемым часть полученных денег, проходят в деле как свидетели.
Напомним, в феврале правоохранители задержали чиновницу и кассира Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, которые требовали «откаты» за премии работникам.
По данным следствия, руководительница управления, злоупотребляя служебным положением, сговорилась с кассиром и они вместе разработали план по систематическому присвоению бюджетных средств, выделенных для премий работникам полиции. Они начисляли завышенные без оснований премии тем сотрудникам, которые соглашались возвращать им часть полученных денег.