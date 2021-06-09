Сотрудники Территориального управления Государственного бюро расследований направили обвинительный акт по делу в отношении бухгалтера и кассира Главного управления Нацполиции в Николаевской области, которые выписывали премии.

Об этом рассказал директор ТУ ГБР Дмитрий Титор во время брифинга в среду, 9 июня, передают НикВести.

Дмитрий Титор рассказал, что информация касательно того, что в деле «откатов» за премии, были задействованы и сотрудники в районных управлениях полиции, не подтвердилась.

— Не было достаточно доказательств относительно этого. Поэтому было оглашено подозрение лишь этим двоим людям, — сказал Дмитрий Титор.

Также Дмитрий Титор добавил, что у сотрудники полиции, которым начисляли завышенные без оснований премии и те соглашались возвращать подозреваемым часть полученных денег, проходят в деле как свидетели.

Напомним, в феврале правоохранители задержали чиновницу и кассира Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, которые требовали «откаты» за премии работникам.

По данным следствия, руководительница управления, злоупотребляя служебным положением, сговорилась с кассиром и они вместе разработали план по систематическому присвоению бюджетных средств, выделенных для премий работникам полиции. Они начисляли завышенные без оснований премии тем сотрудникам, которые соглашались возвращать им часть полученных денег.